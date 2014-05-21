ДАІ починає видачу нових водійських прав

Як повідомили в прес-службі департаменту ДАІ, «якість продукції і їх захист залишаться на високому рівні, в той же час, коштувати нові бланки будуть значно дешевше».

У прес-службі зазначили, що центри надання послуг ДАІ почали отримувати програмно-апараті комплекси для друкування бланкової продукції. Першими нове обладнання отримали підрозділи Державтоінспекції Київа та Київської області.

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«Кияни оцінити переваги нової бланкової продукції зможуть вже сьогодні. Обласні підрозділи почнуть видачу нових посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію автотранспорту завтра», - уточнив начальник департаменту ДАІ Анатолій Сіренко.

Інші обласні центри надання послуг ДАІотримають комплекси 21 травня, і до кінця наступного тижня завершать монтаж, установку і тестування апаратури.