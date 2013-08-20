ДАІ готує новий зразок водійських посвідчень

Державтоінспекція розробляє новий зразок посвідчень, який буде через деякий час представлений на обговорення громадськості. Про це повідомив журналістам заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир Рєзніков.

Також Рєзніков розповів, що наразі триває робота з підготовки ескізів нового зразка водійського посвідчення, в якому міститиметься біометрична інформація.

«Зараз йде робота над розробкою ескізів нового водійського посвідчення. Потім ми виставимо на сайті різні варіанти, почуємо думку громадян, щоб вони самі приймали рішення, які повинні бути посвідчення водія. Ми б хотіли, щоб до цієї роботи долучилися й наші громадяни», - зазначив він.

За словами Рєзнікова, із запропонованих варіантів буде вибрано найкращий, який буде потім затверджено на рівні МВС і надалі виготовлятиметься на поліграфкомбінаті «Україна».