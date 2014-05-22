Український павільйон у Каннах довелося розширити через наплив глядачів

Ще напередодні довкола стрічок про українську революцію ажіотаж не вщухав як серед глядачів, так і серед представників світових ЗМІ, зокрема, до українського павільйону завітало стільки людей, що довелось розширювати територію за рахунок сусідів – павільйону Азербайджану. повідомляє Радіо Свобода.

«Ми об’єднали тераси з Азербайджаном, які сказали: «наша земля – це ваша земля». Сергій Лозниця почав свою прес-конференцію з промови про свого колегу режисера Олега Сенцова, якого ФСБ Росії затримало в Криму. Просив підтримати і поширити інформацію. А публіка, яка була на прес-показі зранку, сприймала фільм емоційно, перейнялася цією тематикою і ставила дуже багато запитань, як це все в Україні було насправді», – розповіла координатор українського павільйону Олександра Миколишин.

Читайте такожУ Каннах український павільйон прикрасили символікою Майдану та говорять про єдність України«Майдан» для Сергія Лозниці став першим фільмом у його кар’єрі документаліста, коли режисеру довелось стежити за подіями реального життя, навіть не уявляючи, чим і коли це все може закінчитися. Заради стрічки, йому довелось надовго відкласти інший свій фільм про «Бабин Яр», розповів генеральний директор кінофестивалю «Молодість», який став одним із організаторів українського павільйону, Андрій Халпахчі.

Фільм охоплює події 90 днів на Майдані. Цю стрічку Сергій Лозниця розділив на чотири частини: «Пролог», «Торжество», «Бойові дії» та «Посткриптум», хоча для себе особисто розділив на дві: на карнавальну та трагічну. Буквально за декілька днів до прем’єри команда режисера вирішила додати до фільму і саунд-трек. Ним стала пісня «Вітя, чао».

Раніше, іноземна публіка у Каннах встигла переглянути п’ять документальних короткометражок про Майдан: «Небесна сотня», фільми «Кіно громадянських протестів», «Чорна книга Майдану», «Київ. Війна на Інститутській», та «Жінки Майдану».