Кабмін виділив 11,6 млн грн допомоги сім'ям, члени яких загинули на Майдані

«Виділити Міністерству соціальної політики 11,6 млн грн для надання одноразової грошової допомоги сім'ям, члени яких загинули в акціях протесту, що пройшли в періодз 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб», - йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів.

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Мінфіну доручено виділити цю суму з резервного фонду держбюджету, а Мінсоцполітики - затвердити у тижневий строк за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном перелік витрат. Звіт про використання коштів повинен бути поданий в Мінфін і Держказначейство не пізніше 1 жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗу, у центрі Києва з початку зіткнень між активістами і правоохоронцями загинули не менше 100 осіб.