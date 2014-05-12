Прокуратура розпочала провадження щодо приховування міліцією злочинів проти активістів Майдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, внаслідок такої недбалості фактично не розслідувались понад 350 фактів заподіяння громадянам тілесних ушкоджень під час подій в центрі столиці 18-20 лютого 2014 року.

“Через несумлінне ставлення працівників правоохоронних органів району до виконання своїх службових обов’язків відбулося укриття злочинів від обліку. Місцезнаходження 190 матеріалів цієї категорії, зареєстрованих Шевченківським райуправлінням ГУМВС України в місті Києві, на цей час взагалі не відомо”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, це унеможливило швидке, повне і неупереджене розслідування злочинів.

«Ми продовжуємо процес самоочищення і люстрації. Правоохоронці мали вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і проводити слідство. Цього не було зроблено. Це є злочином, за який треба нести відповідальність», - зазначив прокурор м. Києва Микола Герасимюк.Читайте такожМедики, які відмовляли у лікуванні пораненим на Майдані, відповідатимуть перед законом

З огляду на це прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження щодо керівників прокуратури та райуправління міліції Шевченківського району міста Києва за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, під час протистояння у Києві 18-20 лютого загинуло більш як 80 осіб та сотні отримали поранення, найбільше з яких — 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию. Серед загиблих, в тому числі від поранень у голову, були працівники спецпідрозділу МВС "Беркут". Пізніше, більш як 20 поранених померли в лікарнях.

21 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.

3 квітня було затримано трьох бійців "Беркуту" за підозрою у розстрілі активістів Майдану в лютому.

3 квітня голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що 19 лютого у будівлях на вулиці Костьольній, вулиці Хрещатик, 7/11 працювали снайпери — 7 офіцерів “Альфи”. Вони продовжували діяти і 20 лютого, додатково виставивши снайперські пости в будинку Адміністрації президента. Наливайченко також повідомив, що так звана антитерористична операція була розпочата колишнім головою СБУ Олександром Якименком у тісній співпраці з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком за безпосередньою участю колишнього президента Віктора Януковича 18 лютого о 23.00.