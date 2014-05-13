ГПУ заявила, що не має наміру закривати справи проти причетних до розгону Майдану

Про це йдеться в повідомлені прес-служба Генеральної прокуратури України.

Генпрокуратура звертається до засобів масової інформації з проханням не поширювати відповідну недостовірну інформацію.

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В Генпрокуратурі наголошують, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного перешкоджання працівниками міліції та іншими особами проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства, що мало місце 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві. В рамках цього провадження екс-посадовцям: екс-голові КМДА Олександру Попову, екс-начальнику управління громадської безпеки МВС у м. Києві Олександру Маріненку, екс-начальнику ГУ МВС у м. Києві Володимиру Коряку та екс-заступнику начальника-начальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС у м. Києві Петру Федчуку оголошено про підозру. Наразі вказане кримінальне провадження приєднано до матеріалів іншого провадження за підозрою екс-президента Віктора Януковича та інших осіб за фактами масових вбивств.

Як повідомив начальник управління Генеральної прокуратури В’ячеслав Перч, у судовому порядку триває розгляд клопотань, які направлялися колишнім керівництвом Генеральної прокуратури України 31.01.2014 щодо звільнення Попова, Сівковича, Коряка, Федчука, Маріненка від кримінальної відповідальності, згідно з вимогами закону «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань». Печерський суд 16.02.14 підтримав позицію прокуратури та звільнив цих осіб від кримінальної відповідальності. Однак адвокат потерпілого не погодився з рішенням суду та вніс апеляцію. 14 березня поточного року Апеляційний суд м. Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду. На даний час триває розгляд апеляції. Наразі планується проведення 4-ого засідання з цього питання.

Як наголосив Перч, засідання Печерського суду розглядає вищезазначені клопотання. Офіційна позиція Генеральної прокуратури - усі винні особи, які причетні до розгону мирних демонстрантів, обов’язково будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, про це свідчить розслідування відповідного кримінального провадження. Цей розгляд не впливає на хід розслідування щодо вказаних осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Українська правда» розмістила фотокопію клопотання про звільнення Олександра Попова та Володимира Сівковича від кримінальної відповідальності за силовий розгін Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року, яке подав від Генеральної прокуратури заступник начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Дмитро Борзих.

Звільнити від покарання Попова і Сівковича пропонують на підставі закону "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 19 грудня 2013 року та аналогічного закону від 16 січня 2014 року.