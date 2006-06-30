Усі державні відомчі вузи віддали Ніколаєнку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підпорядкувати Міністерству освіти і науки всі вищі навчальні заклади з державною формою власності.

Про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення з приводу того, що вузи з державною формою власності підпорядковано Міністерству освіти і науки», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр відзначив, що на сьогодні 226 вузів і близько 650 технікумів підпорядковано 22 міністерствам і відомствам, що вносить суттєві відмінності у вимоги до навчального процесу, методології тощо.

С.НІКОЛАЄНКО повідомив, що впродовж тижня проект постанови допрацьовуватиметься, оскільки у низки міністерств виникли деякі зауваження щодо цього нововведення.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, вже в понеділок планується підготувати уточнений перелік навчальних закладів, переданих у підпорядкування Міністерству освіти і науки. У даному переліку буде враховано зауваження міністерств, які частково не погоджуються з таким рішенням: Міністерства охорони здоров`я, Міністерства культури, Міністерства аграрної політики, Міністерства сім`ї, молоді і спорту, а також Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони.

С.НІКОЛАЄНКО висловив думку, що в даному питанні вдасться досягнути компромісу, і всі навчальні заклади з державною формою власності перейдуть у підпорядкування Міністерству освіти і науки.

Він відзначив, що практично всі керівники українських вузів позитивно оцінюють такі зміни.