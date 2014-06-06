Польська прокуратура розглядає кілька версій ДТП, в якій загинули 7 українців

Польська прокуратура розглядає кілька версій щодо причин вчорашньої автокатастрофи українського мікроавтобуса, серед яких - провина водія або неправильна організація дорожніх робіт.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар окружної прокуратури в Ополє, яка веде цю справу, Лідія Сєрадська.

”Те, що ми точно знаємо, що бус перевернувся, вдарився дахом у машину. Чому це сталося - зараз невідомо та буде з`ясовуватись. Буде з’ясовуватися, чи це була вина водія. Якщо так, то яка? Буде перевірятися, чи машина могла перевозити стільки пасажирів та чи належним чином були організовані роботи на магістралі”, - сказала вона.

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Співрозмовник агентства зазначила, що український мікроавтобус зіткнувся з машиною технічного обслуговування магістралі, працівники якої косили газон.

Прес-секретар не уточнила, чи попереджувальні сигнали про роботу техперсоналу на магістралі працювали належним чином, пояснивши це ”справою слідства”, але сказала, що це було перевірено.

За неофіційною інформацією на інтернет-форумах, причиною ДТП могла стати власне відсутність відповідних попереджень чи те, що вони не працювали, через що водій був змушений зробити різкий маневр, в результаті якого автомобіль перекинувся.

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”Я їхав там минулої п`ятниці, та вони (технічна служба) стояли на лівій смузі на повороті. Був змушений втікати вправо на швидкості 140 кілометрів на годину. Перед цим не було жодних інформаційних таблиць про роботи на дорозі”, - написав один із користувачів.

Польський телеканал TVN24 також зазначив, що отримав електронного листа від чоловіка, котрий представився працівником фірми, що виконувала ці технічні роботи та який теж назвав відсутність попереджувальних знаків найбільш ймовірною причиною ДТП.

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”Не один раз вказував своїм керівникам на неправильність їх дій, оскільки з великої відстані та під кутом не видно, що щось мигає. Не один раз, і не два водії ледве встигали ховатися за іншими автомобілями, бо несподівано перед ними з’являлась машина технічної служби. Мене цілком не здивує, якщо цього разу сталося так само”, - написав він.

Представник компанії GDKiA, котра відповідальна за дороги у Польщі, Міхал Ванда заявив, що дорожні роботи були відповідним чином означені за кілька кілометрів та перед самою газонокосилкою їхав бус.

Сєрадська також сказала УНІАН, що не має інформації про те, чи серед загиблих в аварії є водій мікроавтобуса.

Генконсул України у Кракові Віталій Максименко сказав агентству, що водій, за попередньою інформацією, загинув.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вчорашньої ДТП на півдні Польщі загинули 7 громадян України та 5 було доставлено до лікарень, серед яких двоє жінок у тяжкому стані.