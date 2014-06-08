На Черкащині понад 100 сімей готові прийняти біженців зі сходу України

Як повідомили кУНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, кожний район області готовий розмістити на своїй території переселенців із Криму та сходу України.Читайте такожВ Україні кількість внутрішніх мігрантів перевищила 10 тисяч осіб - ООН

За інформацією директора Черкаського обласного контактного центру Леоніда Станчука, 107 жителів Черкащини виявили бажання прийняти кримчан у власні домівки та подали заявки до центру, а отже згодні потіснитися у своєму житлі задля допомоги українцям. З них: в містах обласного підпорядкування – 10, в районах – 97. Найбільше таких людей в Корсунь-Шевченківському районі – 21 особа. Готові відкрити двері для переселенців 15 будинків у Черкаському районі, 14 – у Жашківському, 10 – у Чигиринському та ін.Читайте такожНа Черкащину прибув автобус з біженцями із Донецької області

Крім того влада на місцях шукає приміщення комунальної власності, які можна було б віддати під оселі для приїжджих. І хоча зайвого житла немає, Катеринопільский район підготував аж 20 таких об’єктів, а область загалом підготувала 47 приміщень, які повністю готові для використання під житло для переселенців .