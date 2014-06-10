На Донбасі невідомі підірвали міст

У зв'язку з підривом невідомими особами мосту на км 3+773 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С051139 Від /М-04/-/Н-15/ (1,5 км до п. Галіциновка, Мар'їнського району) Службою автодоріг в Донецькій області прийнято рішення про закриття руху усіх видів транспорту на ділянці автодороги від км 0+000 до км 5+000 (від п.Карловка до п. Галіциновка) з 15:00 10 червня 2014 р.