Яценюк доручив створити базу даних про тимчасове житло і роботу для переселенців

За словами прем'єра, владі треба прийняти довгострокову стратегію, оскільки все, що робилося до цього, було тимчасовим і стосувалося переселенців з Криму. «Зараз стало зрозумілим, що питання не вирішиться в короткостроковій перспективі. Тому давайте в терміновому порядку зробимо єдину базу даних, щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, можливість віддати дітей в школу, отримати роботу», - сказав Арсеній Яценюк, наголосивши, що люди повинні в онлайн режимі отримати необхідну інформацію.

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Також, за його словами, важливо оприлюднити інформацію по кожній області, необхідно залучити місцеві муніципалітети до допомоги переселенцям та тримати це питання на щоденному контролі.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні анексувала Крим, і дестабілізувала обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів, в зв'язку з чим 15 квітня в Донецькій і Луганській областях почалася антитерористична операція. 4 червня перший віце-прем'єр Віталій Ярема повідомив, що для біженців з «критичних» областей підготовлено понад 30 тис. місць для тимчасового проживання - найбільше - в Черкаській області. Він відзначив, що лише за останній тиждень близько 15 тис. людей покинули територію Донецької області. За його словами, сформовано банк даних місць, куди можуть переселятися людиз небезпечних регіонів.