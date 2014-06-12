На шахті в Донецькій області стався вибух: доля 9 гірників невідома

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух газоповітряної суміші, без наступного горіння, стався на шахті сьогодні, 12 червня, о 03.39.

«Під час вибуху в шахті знаходилось 9 гірників, доля яких невідома», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині терористи викрали вантажівку з вибухівкою для робіт на шахті - ЗМІ

Роботи на шахті тимчасово призупинені. До пошуково-рятувальних робіт залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Станом на 7 год. 12 червня пошуково-рятувальні роботи тривають, поінформували в ДСНС.