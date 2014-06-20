ЗМІ: У Запорізькому національному університеті ліквідують кафедру української мови

Працівникам розіслали попередження, що з 31 серпня вони звільнені. Таким повідомленням поділилася доцент кафедри Світлана Сабліна, пише Gazeta.ua.

Ось такий "лист щастя" отримала сьогодні. Шок. Лють. І 23 роки роботи коту під хвіст...." - написала вона в соцмережі.

В повідомленнях написано: "Адміністрація ЗНУ попереджає, що згідно наказу № 269 від 28.052014 р. кафедру української мови буде ліквідовано, Вашу посаду буде скорочено 31.08.2014 р. і Вас буде звільнено за п. 1 ст. 40 КЗпП України, у зв'язку зі скороченням штату працівників. Ректор М.О.Фролов"

Читайте такожКримчани захищають єдину в Сімферополі українську школуУ відповідь на розпитування людей Сабліна пояснила, що українську мову не викидають з університету, а планують включити її в кафедру слов'янського мовознавства:

"Є реорганізація, а є ліквідація. Формулювання нас усіх вбиває. Прийшло усім. Усіх звільняють, тоді написали заяву до укладання контракту. Поянюють, що буде реорганізація, і кафедра буде називатися зовсім смішно "української мови і словянського мовознавства". Виходить, українська вже не слов'янська".