Загинули двоє осіб, які перебували в копанці на Донеччині

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"У м. Кіровськ 20 червня під час несанкціонованого видобутку вугілля в копанці на глибині 90 м сталося раптове підняття підземних вод, внаслідок чого було застигнуто 6 осіб. Протягом 21 червня рятувальниками Державної гірничорятувальної служби Міненерговугілля врятовано 4 особи. Дві особи загинуло", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.