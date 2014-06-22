Загинули двоє осіб, які перебували в копанці на Донеччині
08:15, 22 червня 2014Суспільство
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Ще двоє людей загинули у місті Кіровськ ппід час несанкціонованого видобутку вугілля.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
"У м. Кіровськ 20 червня під час несанкціонованого видобутку вугілля в копанці на глибині 90 м сталося раптове підняття підземних вод, внаслідок чого було застигнуто 6 осіб. Протягом 21 червня рятувальниками Державної гірничорятувальної служби Міненерговугілля врятовано 4 особи. Дві особи загинуло", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
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