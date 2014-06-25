Онлайн-трансляція прес-конференції «Фестиваль "Відкрита Ніч – Дубль 17" розпочинає свою роботу в 2014 році»
Прес-конференція «Фестиваль "Відкрита Ніч – Дубль 17" розпочинає свою роботу в 2014 році», присвячена старту національного фестивалю «Відкрита Ніч», який цього року пройде в ніч з 28 на 29 червня в м. Київ на майданчику галереї Арт причал.
Учасники розкажуть про необхідність співпраці кіноіндустріі з телебаченням. Презентують результати прийому робіт та кількість номінацій у цьому році. Також окремою темою стане - значне розширення меж фестивалю - "Відкрита Ніч – Дубль 17" транслюватиметься одночасно на 24 майданчиках по усій території країни, а також у столиці Польщі – Варшаві.
Учасники прес-конференції:
Михайло Іллєнко - президент та арт-директор фестивалю
Олександр Ткаченко - генеральний директор "1+1 медіа"
Пилип Іллєнко – головний продюсер фестивалю
Володимир Лавренчук - голова правління "Райффайзен Банк Аваль"
Андрій Різоль - голова ради меценатів фестивалю