Онлайн-трансляція прес-конференції «Фестиваль "Відкрита Ніч – Дубль 17" розпочинає свою роботу в 2014 році»

Прес-конференція «Фестиваль "Відкрита Ніч – Дубль 17" розпочинає свою роботу в 2014 році», присвячена старту національного фестивалю «Відкрита Ніч», який цього року пройде в ніч з 28 на 29 червня в м. Київ на майданчику галереї Арт причал.

Учасники розкажуть про необхідність співпраці кіноіндустріі з телебаченням. Презентують результати прийому робіт та кількість номінацій у цьому році. Також окремою темою стане - значне розширення меж фестивалю - "Відкрита Ніч – Дубль 17" транслюватиметься одночасно на 24 майданчиках по усій території країни, а також у столиці Польщі – Варшаві.

Учасники прес-конференції:

Михайло Іллєнко - президент та арт-директор фестивалю

Олександр Ткаченко - генеральний директор "1+1 медіа"

Пилип Іллєнко – головний продюсер фестивалю

Володимир Лавренчук - голова правління "Райффайзен Банк Аваль"

Андрій Різоль - голова ради меценатів фестивалю