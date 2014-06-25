В Україні знайшлося 2% жителів, готових відпочивати в окупованому Криму

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Еспресо.TV. Найбільша кількість тих, хто планує відпочити в Криму, сконцентрована у східному регіоні (7% мешканців). Для порівняння у центральному та південному регіоні ствердно відповів 1% респондентів, у західному - 2% опитаних.

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Дослідження виявило, що 62% українців взагалі не планують відпочивати. Втім, незважаючи на ситуацію в країні, ця кількість дещо зменшилася порівняно з 2013 роком (68%).

Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 17% (у 2013 таких було 21%). Спеціалісти пояснюють таку різницю відсутністю Криму у вибірці цього року.

З-поміж українців на першому місці за популярністю виявився відпочинок у Карпатах та у заміських будинках (по 7%). До родичів у село планують їхати 4% опитаних. Кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон складає 3%. Не визначилися з відпусткою 15% опитаних (вдвічі більше, ніж рік тому).

Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок за кордоном, сконцентрована у західному регіоні (5%). У центральному та південному регіоні ствердно відповіли 2%, у східному - 3% опитаних.

Опитування проводилось з 29 квітня по 11 травня 2014 року. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2022 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України за виключенням Криму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість росіян, які відпочиватимуть цього року в Криму, збільшилася на 1%.