Чехи й українці влаштували акцію протесту біля посольства Росії в Чехії

Кілька десятків людей з українською символікою тримали в руках плакати з написами "Зупиніть Путіна, збережіть демократію", закликали чеську владу не бути байдужими до подій в Україні.

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Як повідомляє радіо "Свобода", акцію "За вашу і нашу свободу" організували через соціальні мережі. Протягом всього часу демонстрантів супроводжувала поліція.

Біля посольства Росії люди вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих в Україні, потім вигукували "Ганьба!" і називали президента Росії вбивцею. Також демонстранти проспівали найпопулярнішу на сьогоднішній день пісню про Путіна.

Під час акції мітингувальники згадували 1968 рік, коли у Чехословаччину зайшли радянські війська.

Ніхто з представників уряду Чехії чи посольства Росії до мітингувальників не вийшов.