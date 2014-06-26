Чехи й українці влаштували акцію протесту біля посольства Росії в Чехії
Громадяни Чехії разом з українцями пройшли ходою від будівлі уряду країни у Празі до посольства Росії у Чехії.
Кілька десятків людей з українською символікою тримали в руках плакати з написами "Зупиніть Путіна, збережіть демократію", закликали чеську владу не бути байдужими до подій в Україні.
Читайте такожУ Львові під консульством РФ співали про Путіна і палили його портрети
Як повідомляє радіо "Свобода", акцію "За вашу і нашу свободу" організували через соціальні мережі. Протягом всього часу демонстрантів супроводжувала поліція.
Біля посольства Росії люди вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих в Україні, потім вигукували "Ганьба!" і називали президента Росії вбивцею. Також демонстранти проспівали найпопулярнішу на сьогоднішній день пісню про Путіна.
Під час акції мітингувальники згадували 1968 рік, коли у Чехословаччину зайшли радянські війська.
Ніхто з представників уряду Чехії чи посольства Росії до мітингувальників не вийшов.