З початку загострення ситуації в Україні загинули 142 бійця ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. міністра оборони Михайло Коваль перед засіданням Кабінету міністрів.

"У нас загинуло 142 військових", - зазначив він.

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Коваль уточнив, що йдеться про втрати української армії починаючи з подій у Криму навесні цього року і по сьогоднішній день.