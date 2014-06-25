З початку загострення ситуації в Україні загинули 142 бійця ЗСУ
13:48, 25 червня 2014Політика
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З початку загострення ситуації в Україні загинули 142 військовослужбовців Збройних сил України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. міністра оборони Михайло Коваль перед засіданням Кабінету міністрів.
"У нас загинуло 142 військових", - зазначив він.
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Коваль уточнив, що йдеться про втрати української армії починаючи з подій у Криму навесні цього року і по сьогоднішній день.
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