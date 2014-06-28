Біля "Чонгару" провели мітинг на підтримку єдності України

В заході зокрема взяли участь голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Одарченко, голова Генічеської районної держадміністрації Сергій Коржевой, президент Єврейського форуму України Аркадій Монастирський, голова Генічеського регіонального меджлісу кримських татар Аслан Алієв, керівники та активісти Асамблеї національностей України.

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Учасники мітингу тримали в руках українські національні прапори, плакати з гаслами та транспаранти з державною символікою. В ході акції учасники заявили, що згідно з Конституцією Крим є невід'ємною частиною України та українська спільнота не визнає анексію автономії. Учасники мітингу звернулись до міжнародних інстанцій, іноземних країн та керівництва України щодо необхідності правового регулювання ситуації, яка склалася як на півострові, так і на сході країни.

Учасники акції заявили, що національності, які проживають в Україні, не визнають включення Криму та Севастополя до складу Росії, засуджують сепаратистські прояви на Донбасі, і бажають жити в "єдиній Україні".