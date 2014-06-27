Раді пропонують притягнути Путіна до кримінальної відповідальності за злочини проти миру

Відповідний проект постанови зареєстровано на сайті парламенту.

Читайте такожОстанній свідок Нюрнберзького процесу пояснив, чому слід негайно зупинити Путіна Водночас текст проекту постанови про звернення до генерального прокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності Путіна та інших службових осіб РФ за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію та анексію Автономної Республіки Крим і Севастополя поки що сайті недоступний.

Нагадаємо, останнім часом в Росії набуло популярності порушення кримінальних справ проти українських політиків.