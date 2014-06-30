На одній з шахт на Луганщині виникла пожежа, жертв серед гірників немає - ДСНС

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У м. Молодогвардійськ Краснодонського району на шахті «Молодогвардійська» ПАТ «Краснодонвугілля» о 12 год. 35 хв. 29 червня, на горизонті 617 м, у конвеєрному ходку виникла пожежа. 7 гірників, що працювали на аварійні ділянці, самостійно вийшли на поверхню. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Торезі загинули не гірники в шахті, а 4 особи в колекторі - уточнення ДСНС

Шахта продовжує працювати у звичайному режимі, наголошують у відомстві.

До ліквідації пожежі залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління ДСНС України у Луганській області.