Роботу каналу «Сіверський Донець-Донбас» зупинено, одного співробітника вбито

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За його словами, сьогодні вранці «у результаті обстрілу пошкоджено насосну станцію другого підйому на каналі «Сіверський Донець – Донбас», смертельно поранено слюсаря, який обслуговував насосну станцію, і поранено друкарку насосних установок».

Мер повідомив, що «в результаті обстрілу знеструмлено систему живлення каналу, і роботу каналу о 8-й годині ранку зупинено».

Лук’янченко пояснив, що графік подачі води в Донецьку змінено.

«Ми повернемося в ті умови, коли канал не працював. Аналізуватимемо ступінь пошкодження і як зробити коридор для нормальної роботи», - відзначив мер.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з бойовими діями у зоні проведення антитерористичної операції і пошкодженням каналу «Сіверський Донець – Донбас», у Донецьку починаючи з 17 червня, подача води здійснювалася у скороченому режимі.

Учора, 1 липня, у РНБО заявили, що в Донецькій області за винятком кількох населених пунктів (Горлівка, Краматорськ, Макіївка, Слов'янськ) вдалося відновити водопостачання.