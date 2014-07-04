У Донецьку вводять найсуворіший режим економії питної води - міськрада

У зв'язку з аварією на каналі «Сіверський Донець-Донбас» і неможливістю проведення ремонтно-відновлювальних робіт у зоні АТО, КП «Компанія «Вода Донбасу» скоротила подачу води на територію міста Донецька.

Про це повідомляє офіційний сайт Донецької міської ради.

"З метою організації заходів, пов'язаних з попередженням надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою на території міста введено суворий режим економії споживання питної води", - зазначають у міськраді.

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Так, подача холодної води споживачам міста Донецька буде здійснюватись з нормативним тиском з 17:00 до 22:00 з 05.07.2014 до усунення пошкоджень. В інший час вода буде подаватися в гідравлічному режимі, проте можливі перебої.

Подача гарячої води буде здійснюватися відповідно до затвердженого графіку з 17:30 до 22:00 з 05.07.2014 до стабілізації подачі холодного водопостачання.

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"У зв'язку з численними питаннями від жителів міста повідомляємо, фонтани Донецька працюють у замкнутому циклі споживання води і використовують технічну воду", - додають у міськраді.