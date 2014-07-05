Луганський бізнесмен, викрадений терористами, втік з полону

Як повідомила "Інформатору" дружина підприємця, він 4 дні провів у камері смертників, викрадачів не бачив.

"Його тримали в якомусь дуже холодному підвальному приміщенні, кімната була настільки мала, що він навчився спати стоячи. Іноді виводили на допити, били", - повідомляє дружина Андрія.

Читайте такожУ Донецькій області за добу терористи викрали 5 мирних жителів - ОДА

Люди, які били Андрія, були в формі з нашивками "ЛНР".

Викрадачі не тільки не годували його, але навіть не давали пити води. Завдяки щасливому збігу обставин Андрію вдалося втекти.

"Андрій ще дуже слабкий, сьогодні він хотів просто прийняти ванну і вперше виспатися лежачи" - каже дружина Андрія.