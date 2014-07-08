Через вибух боєприпасів у будинку в Запоріжжі в десятках квартир вилетіли шибки (фото)

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС у Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло до міліції сьогодні, 8 липня, близько 9.30 від жителів вул. Рубана Хортицького району Запоріжжя.

«Ті, хто телефонували, повідомили, що в квартирі їхнього будинку стався настільки потужний вибух, що навіть в під'їзді на сходових прольотах вилетіли шибки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, які обстежили квартиру, де стався вибух. Попередня версія – в приміщенні стався вибух боєприпасу», - повідомили в міліції.

Який саме боєприпас вибухнув, зараз встановлюють експерти.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

«У момент події в квартирі перебували 2 людини: жінка і її дорослий син, які були в інших кімнатах і не постраждали. Сусіди також не постраждали», - повідомили в міліції.

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Подія кваліфікована і внесена до ЄРДР за ст. 263 КК України – «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами».