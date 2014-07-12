Бойовики ДНР масово дезертирують - ЗМІ
04:57, 12 липня 2014Суспільство
1 0
За добу в Донецьку з лав слов'янських і краматорських бойовиків дезертирувало не менше третини особового складу.
REUTERS
Про це повідомляє джерело видання "Донецкие вести", яке має відношення до розміщення терористів.
Після втечі бойовиків зі Слов'янська та Краматорська в Донецьк їх розселили у гуртожитках зайнятого напередодні Донецького національного університету. А вранці, на побудці командири не дорахувалися третини "ополченців". В кімнатах виявили лише акуратно складений камуфляж і зброю.
Читайте такожСтрільців призначив себе «військовим комендантом» Донецька - ЗМІ
"Здавши" таким чином зброю і форму, мобілізовані "ополченці" покинули чужу для них війну гіркіних-бородаїв", - повідомляє видання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter