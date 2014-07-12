Бойовики ДНР масово дезертирують - ЗМІ

Про це повідомляє джерело видання "Донецкие вести", яке має відношення до розміщення терористів.

Після втечі бойовиків зі Слов'янська та Краматорська в Донецьк їх розселили у гуртожитках зайнятого напередодні Донецького національного університету. А вранці, на побудці командири не дорахувалися третини "ополченців". В кімнатах виявили лише акуратно складений камуфляж і зброю.

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"Здавши" таким чином зброю і форму, мобілізовані "ополченці" покинули чужу для них війну гіркіних-бородаїв", - повідомляє видання.