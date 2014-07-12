У Слов`янську провели суботник, біля міськради транслюють українське телебачення

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Оперативним штабом був організований суботник з прибирання території та вивозу сміття, до проведення якого долучилися місцеві мешканці.

"Сьогодні, біля міськради Слов'янська встановлено екран для перегляду українських телеканалів, а на центральній площі через гучномовець транслюються новини українського радіо, - пише Керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України Юрій Стець. - Вчора, в звільнених містах місцеві кабельщики вимкнули російські канали, один "сам", а інший - не дуже, добре що поруч був Арсен Аваков з друзями".

Крім того, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій розмістили польовий душ з гарячою водою, скористатися котрим можуть мешканці міста, а також польову кухню з гарячим харчуванням.

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Як повідомляв УНІАН, сили АТО 5 липня звільнили Слов’янськ від терористів.