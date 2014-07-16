Глава Одеської ОДА Палиця забезпечив відпочинок в Карпатах 56 талановитих дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook написала радник губернатора Одеської області Зоя Казанжі.

«Сьогодні з Одеси в Буковель, на відпочинок, їде перша зміна одеських дітей. 56 талановитих і здібних учнів проведуть 10 днів у Карпатах. Потім поїде наступна група. І так до кінця серпня. Поїздка профінансована головою ОДА Ігорем Палицею з його особистого благодійного фонду», - написала Казанжи.

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Вона також повідомила: «Два дні тому до нас приїхали 40 педагогів зі своїми дітьми з Луганська. Запросив наш департамент освіти і науки. Я розмовляла з директором департаменту Тетяною Лазаревої. Педагоги поселені в одному з інтернатів міста. Зараз їм допомагають колеги і з побутом, і з харчуванням. З області везуть картоплю, фрукти, м'ясо. Маленький штрих. Кухарі вийшли на роботу, перервавши свої відпустки. Працюють без грошей. Кажуть, що це неважливо зараз».