Ідентифікувати тіла пасажирів і екіпажу Boeing-777 будуть в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Андрій Сибига. Він зазначив, що вже знайдено 181 тіло, і їх планується відправити до Харкова.

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СБУ оприлюднила записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. В СБУ зазначили, що о 16.40 терорист на прізвисько "Біс" доповів полковникові головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку "Біс" каже, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.