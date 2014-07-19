Рятувальники шукають тіла загиблих у катастрофі Boeing 777 в чотирьох населених пунктах
Вже обстежено близько 18 кв. км території
Українські рятувальники станом на 07.00 ранку обстежили 18 кв. км території пошукових робіт навколо місця падіння збитого російськими бойовиками літака “Боїнг-777”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
“Вже обстежено близько 18 кв. км території. Водолазною групою обстежено понад 1 кв. км водосховища”, - сказав Лисенко.
За його словами, квадрат пошукових робіт визначено площею 25 кв. км, до яких входять населені пункти Московське, Розсипне, Грабове і Стрюкове та Грабівське водосховище.
Лисенко відзначив, що до пошукових робіт від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучено 100 фахівців, в тому числі й водолазів, а також 18 одиниць техніки.
Крім того, МВС залучило до пошукових робіт 760 своїх співробітників, повідомив речник.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу.
На сьогодні знайдені тіла 186 загиблих.
В уряді України заявили, що терористи не дають можливості компетентним органам України почати розслідування й відмовляються допустити міжнародне співтовариство та представників іноземних урядів на місце падіння літака.