Рятувальники шукають тіла загиблих у катастрофі Boeing 777 в чотирьох населених пунктах

Українські рятувальники станом на 07.00 ранку обстежили 18 кв. км території пошукових робіт навколо місця падіння збитого російськими бойовиками літака “Боїнг-777”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Вже обстежено близько 18 кв. км території. Водолазною групою обстежено понад 1 кв. км водосховища”, - сказав Лисенко.

За його словами, квадрат пошукових робіт визначено площею 25 кв. км, до яких входять населені пункти Московське, Розсипне, Грабове і Стрюкове та Грабівське водосховище.

Лисенко відзначив, що до пошукових робіт від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучено 100 фахівців, в тому числі й водолазів, а також 18 одиниць техніки.

Крім того, МВС залучило до пошукових робіт 760 своїх співробітників, повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

На сьогодні знайдені тіла 186 загиблих.

В уряді України заявили, що терористи не дають можливості компетентним органам України почати розслідування й відмовляються допустити міжнародне співтовариство та представників іноземних урядів на місце падіння літака.