РНБО: Бойовики забирають у рятувальників докази з місця падіння Боїнга, "чорні скриньки" теж у них

Терористи контролюють практично всю доказову базу на місці аварії малайзійського лайнера на Донеччині.

Такий висновок можно зробити з відповіді речника РНБО Андрія Лисенка на питання журналістів у ході брифінгу, повідомляє Українська правда.

Лисенко нагадав, що терористи повністю контролюють територію, де впав "Боїнг-777".

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"Вони допустили туди наших (українських) рятувальників, однак ті працюють під загрозою зброї. Терористи змушують їх збирати докази і передавати їм", - зазначив Лисенко.

Він також додав, що жодна "чорна скринька" не передана українській стороні і також знаходиться у терористів.

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"Українська сторона не має на даний момент жодної чорної скриньки. Бойовики зберігають їх у себе", - додав він.

Разом з тим речник РНБО не підтвердив, але й не спростував інформацію про викрадення тіл жертв авіакатастрофи.