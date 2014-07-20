Троє громадян Росії попросили в України політичного притулку.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

19 липня до пункту пропуску «Бориспіль» авіарейсом з Москви прибули 2 громадянки Росії, які під час проходження паспортного контролю звернулися до представників Держприкордонслужби з проханням надання статусу біженців.

"В усній розмові громадянки пояснили, що у себе на Батьківщині активно підтримували Україну та не боялися висловлювати свою позицію у соціальних мережах. Побоюючись політичних переслідувань, вони змушені були покинути РФ та вирішили просити притулку на Україні. Дані громадянки пропущені на територію України", - повідомляє відомтво. Читайте такожРосіянка попросила політичного притулку в Україні через побоювання за своє життя

Ще один громадянин Росії звернувся з аналогічним проханням у п’ятницю, 18 липня. До України він прилетів у футболці з українською національною символікою та заявив, що за участь про проукраїнських мітингах він регулярно зазнавав побиття невідомими у дворі будинку, де мешкав.

Питанням надання даним громадянам Росії відповідного статусу опікуватиметься Державна міграційна служба України.