У Кременчуці кілька тисяч людей прийшли вшанувати пам'ять убитого мера

Як передає кореспондент УНІАН, городяни принесли з собою безліч квітів і поклали до портрета мера, а також запалили поминальні лампадки і оплесками вітали запуск фонтану.

Багато жителів міста не стримували сліз і висловлювали слова подяки Бабаєву за "наведений в місті порядок", за те, що "в революційні місяці не дозволив розхитати ситуацію в Кременчуці", що "допомагав армії під час проведення АТО на Донбасі".

Читайте такожУ МВС поки не бачать зв'язку між злочинами проти двох мерівКременчужани також запропонували перейменувати сквер "Жовтневий" у сквер імені Олега Бабаєва. Присутні заявили, що саме мер був ініціатором модернізації скверу та фонтану, вклав у нього свою душу, мало не щодня приїжджав і приходив дивитися, як тривала реконструкція фонтану, і постійно наполягав на продовженні процесу ремонту скверу.

Народний депутат Юрій Шаповалов пообіцяв зайнятися підготовкою необхідних документів, узяти на себе всі фінансові витрати і довести ініціативу городян до логічного завершення.

Як повідомляв УНІАН, мера Кременчука було застрелено сьогодні близько 10.00.

За попередніми даними, він виїхав з дому на автомобілі і під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46 , щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька хлопків, які виявилися пострілами з вогнепальної зброї.

Від отриманих поранень Бабаєв помер на місці.