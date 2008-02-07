Кабмін врахував вимоги СОТ щодо страхування і інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України на вчорашньому засіданні схвалив зміни до ряду законів з урахуванням вимог Світової організації торгівлі.

Як повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції за підсумками сьогоднішнього засідання уряду, зокрема, Кабмін схвалив законопроект про зміни до Закону “Про страхування”, яким, за її словами, відкривається страховий ринок, передає кореспондент УНІАН.

Також, повідомила прем`єр, внесені всі необхідні зміни до законів з питань інтелектуальної власності.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ в Женеві підписали протокол про вступ України до СОТ. Україна має ратифікувати протокол про вступ до СОТ до 4 липня 2008 року. Повноправним членом СОТ країна стане через 30 днів після ратифікації документа.

Нагадаємо, в червні 2007 року Президент України підписав ухвалений 31 травня 2007 року Верховною Радою Закон "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" з метою приведення законодавства України у відповідність з домовленостями, досягнутими в рамках вступу нашої країни до СОТ. Законом, зокрема, страховикам-нерезидентам з дня вступу України до СОТ надане право здійснювати страхову діяльність в Україні щодо: перестрахування; страхового посередництва – брокерські і агентські операції, що стосуються: перестрахування, тільки зі страхуванням ризиків, пов`язаних з морським перевезенням, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об`єктом страхування є майнові інтереси, пов`язані з товарами, що транспортуються, та/або транспортним засобом, яким транспортуються такі товари, або ж відповідальність, що виникає у зв`язку з таким транспортуванням товарів; допоміжним послугам зі страхування (консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику і задоволення претензій).

Відзначимо, що дотепер страховики-нерезиденти працювали на українському ринку тільки як перестрахувальники.