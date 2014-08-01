На Харківщині спробують привернути увагу до проблем мешканців зони АТО ретро-автомобілями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, автобус із гуманітарною допомогою супроводжує колона ретро-автомобілів автоклубу «АВЕК».

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Як повідомив працівник прес-служби Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» Вадим Воротинський, до Слов'янська відправили медикаменти, продукти харчування, одяг і предмети першої необхідності. Автомобілі супроводжуватимуть автобус до міста Ізюма, після чого він вже сам поїде до Слов'янська.

За задумом організаторів, залучення до благодійної акції ретро-автомобілів приверне ще більше уваги громадськості до проблем людей, які знаходяться в зоні АТО.

«Збирати гуманітарну допомогу стає все важче. І наша акція спрямована на те, щоб якомога більше людей допомагали тим мирним жителям, які знаходяться на сході країни», - зазначив Воротинський.

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Він також повідомив, що наступного тижня вантаж із гуманітарною допомогою відправлять у найбільш постраждалі райони Донецької та Луганської областей.

Воротинський повідомив, що за останні півтора місяці «Фонд Олександра Фельдмана» відправив мирним жителям у зоні АТО понад 20 тонн вантажу з гуманітарною допомогою, а також допомогли евакуюватися звідти більш ніж одній тисячі чоловік.