Попередження від Нафтогазу: Харків може залишитися без гарячої води

Як тільки дозволять погодні умови, місто Харків обов`язково буде обмежено в споживанні газу, внаслідок чого населення може залишитися без гарячої води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, таке офіційне попередження співробітники НАК «Нафтогаз України» зробили заступнику голови облдержадміністрації Олегу ШАПОВАЛОВУ, і це він оприлюднив на селекторній нараді, присвяченій розрахункам підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії і розрахункам споживачів за надані житлово-комунальні послуги.

У ході наради О.ШАПОВАЛОВ підтвердив, що нинішня заборгованість Харківської області за газ є критичною. За його словами, загальний борг області за природний газ перед ДК «Газ України» становить 460 млн. грн.

«При цьому, якщо подивитися на структуру заборгованості, буде видно, що всі без виключення комунальні підприємства, які працюють в області, в районах і містах районного значення (крім міста Харкова) мають 61 млн. грн. заборгованості. Що стосується КП «Харківські теплові мережі», то вони напряму винні ДК «Газ України» 378 млн. грн. і, крім того, винні ТЕЦ за куплене у них тепло, для вироблення якого також використовувався газ (74 млн. грн. - ТЕЦ-5 і 26 млн. грн. - ТЕЦ-3). Всього ж «ХТМ» винні за газ 480 млн. грн. Це винятково місто Харків», - сказав губернатора.

Говорячи про розрахунки області за газ, О.ШАПОВАЛОВ назвав їх невисокими: «На сьогоднішній день вони становлять 54% за опалювальний сезон 2007 - 2008 рр. При цьому місто Харків, у якому затверджений сезонний тариф (тобто, всі платежі повинні здійснюватися зараз), розраховується на 52%, а Харківська область, в багатьох районах і містах якої існує річний тариф (тобто, населення в опалювальний сезон платить лише половину, а іншу половину платитиме влітку), в нинішньому опалювальному сезоні розраховується на 60%. Робіть висновки щодо того, хто нас тягне назад».

Заступник керівника області також повідомив, що за інформацією фахівців обласного управління ЖКГ, на сьогодні тариф на тепло в Харкові становить приблизно 80% від реальних витрат. «Щодня КП «Харківські теплові мережі» отримує збитки, які нічим покривати. Або їм повинен дати дотацію бюджет (чого на сьогоднішній день немає), або слід підвищити тариф. Іншого шляху немає. Я чекаю рішення, яке вони приймуть», - сказав О.ШАПОВАЛОВ.

Він також звернув увагу на те, що споживачі розраховуються з КП «Харківські теплові мережі» на 76%, а «ХТМ» з початку опалювального сезону розрахувалися за газ лише на 52%.