Гендиректор авіакомпанії ”АероСвіт” Арон Майберг дасть прес-конференцію в УНІАН

12:29, 07 лютого 2008
Суспільство
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8  лютого об 11-30 в  УНІАН відбудеться  прес-конференція  генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" Арона Майберга на тему: "Підсумки діяльності авіакомпанії "АероСвіт" у   2007 р. та плани розвитку на найближчі роки". Зокрема, йтиметься про виробничі показники компанії, плани на 2008р. - 2011рр.  із  розвитку  парку  літаків  та  маршрутної мережі, про  поглиблення  консолідації  авіакомпаній  "АероСвіт" і "Донбасаеро", про  зусилля,  спрямовані на підвищення конкурентноздатності компаній з огляду  на  підготовку до інтеграції України до Єдиного європейського повітряного   простору (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Потрібна акредитація. Телефон: 230-03-85, press@aerosvit.com.ua.

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