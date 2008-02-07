Гендиректор авіакомпанії ”АероСвіт” Арон Майберг дасть прес-конференцію в УНІАН

8 лютого об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" Арона Майберга на тему: "Підсумки діяльності авіакомпанії "АероСвіт" у 2007 р. та плани розвитку на найближчі роки". Зокрема, йтиметься про виробничі показники компанії, плани на 2008р. - 2011рр. із розвитку парку літаків та маршрутної мережі, про поглиблення консолідації авіакомпаній "АероСвіт" і "Донбасаеро", про зусилля, спрямовані на підвищення конкурентноздатності компаній з огляду на підготовку до інтеграції України до Єдиного європейського повітряного простору (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 230-03-85, press@aerosvit.com.ua.