Тимошенко і Нацбанк вдарять по інфляції?

Інфляція в січні 2008 року є логічним продовженням тих негативних макроекономічних процесів, які тривали в українській економіці протягом минулого року.

Таку думку УНІАН висловив координатор економічних програм Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській Академії Сергій КИСЕЛЬОВ.

«Починаючи з вересня 2007 року, показник інфляції не опускався нижче 2%. Зрозуміло, що зупинити цю тенденцію, тим більше в зимовий період, коли традиційно дорожчають такі широко споживані продукти харчування як овочі, фрукти, картопля (до речі, по цих групах товарів подорожчання було найвищим), вкрай важко», - вважає експерт.

Також, на думку економіста, показово, що найвищий рівень зростання цін спостерігався саме по тих товарах, ціни на які найбільше зростали за уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. «Так, в січні відчутно зросли ціни на олію – на 5,1% (в 2007 р. - на 70,4%), на яйця - 6,6% (в 2007 р. – на 54,4%)», - зазначив він.

Відносно високим було зростання цін на хліб і м’ясо, що, за словами експерта, може пояснюватися наслідками минулорічної зернової кризи.

Водночас вплив соціальних виплат на інфляцію, за словами С.КИСЕЛЬОВА, минулого місяця не був визначальним. Як зазначає експерт, «підвищення соціальних виплат не збільшило грошову масу. Навпаки її обсяг, за даними Нацбанку, зменшився на 1,1%. На 5,1% скоротився обсяг готівки поза банками».

Певний вплив на показник інфляції мало і підвищення цін на газ, що дісталося Україні від минулого уряду, додав експерт. «Не дивно, що серед цін виробників промислової продукції найвищий рівень росту був у металургії (+4,8%) і хімічній промисловості (+8,8%). Це найбільш «газомісткі» галузі» - вважає економіст.

За словами С.КИСЕЛЬОВА, «пришвидшити інфляцію в січні могла і різниця між зростанням індексу цін виробників (23,3% за 2007 р.) і індексу споживчих цін (16,6%), що сформувалася минулого року. Вона, навіть з урахуванням експорту, створила «інфляційний навіс» на перші місяці 2008 року».

У той же час, на думку експерта, якщо для лютого інфляційні ризики залишаються відносно високими, то надалі є можливості поступово гальмувати темпи інфляції. Цьому будуть сприяти, по-перше, антиінфляційний пакет заходів уряду Юлії ТИМОШЕНКО і Нацбанку. По-друге, розширення і здешевлення імпорту у ІІ половині 2008 року внаслідок вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні інфляція в січні 2008 року становила 2,9% по відношенню до грудня 2007 р. Індекс цін виробників у січні становив 102,3%.