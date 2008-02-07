Україна не вела переговорів про підвищення ставки за транзит газу

Україна не вела переговорів про підвищення ставки за транзит російського газу до 9,3 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Про це повідомив начальник управління по зв`язках із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ у ході круглого столу на тему: «Економічні наслідки євроатлантичного вибору України» сьогодні в Києві.

«Я з повною впевненістю заявляю, що переговорів про підняття ставки тарифу на транзит до 9,3 дол. за тис. кубометрів із російською стороною не було. Це питання не піднімалося», – сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, передає кореспондент УНІАН.

Водночас В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ упевнений, що сьогоднішня ставка на транзит газу збиткова й нерентабельна, у зв`язку з чим він не виключає можливості порушення питання про підвищення ставки на транзит у майбутньому.

«Якщо говорити про можливість впливу СОТ, то після вступу України до цієї організації й впливів цього на зміну ставки на транзит, то енергетична Хартія в декількох пунктах передбачає, що транзитер має повне право вимагати рентабельності при прокачуванні газу через свою територію. Тому є абсолютним міфом, що Європа обурюватиметься, що нібито за рахунок України підвищиться ціна на сам газ, якщо Україна підніме ставку на транзит», – заявив представник «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, 9 січня уряд доручив Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінекономіки й НАК "Нафтогаз України" проаналізувати обгрунтованість розрахунків ставки плати за транзит російського природного газу по території України й доцільність часткової зміни її структури шляхом отримання від замовника послуг із транспортування необхідних обсягів технологічного газу для здійснення робіт із транспортування.

Раніше повідомлялося, що голова «Нафтогазу» Олег ДУБИНА під час візиту до Москви мав намір заявити про підвищення ставки транзиту газу по території України до 9,32 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Водночас, міністр опозиційного уряду Анатолій КІНАХ вважає, що перегляд Україною транзитних ставок на газ призведе до аналогічного перегляду Росією ставок на транзит азіатського газу по території РФ до українського кордону.

Раніше екс-голова «Нафтогазу України» Олексій ІВЧЕНКО заявив, що ціну на транзит російського газу потрібно підняти до 2,3 дол.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО збирається з візитом до Москви в кінці лютого. Прем`єр не приховує, що в ході візиту до Москви буде піднято питання про підвищення ставки транзиту російського газу.

Зараз ставка транзиту газу по території України становить 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. У 2007 році ставка становила 1,6 дол.

16 січня перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що найближчим часом голова правління "Нафтогазу України" Олег ДУБИНА відвідає Москву для переговорів із "Газпром" щодо поставок газу, зокрема, транзиту палива.

Довідка УНІАН. 4 грудня 2007 року Росія та Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

5 грудня 2007 року Україна та Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти було підписано між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".