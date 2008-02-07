Новий канал ”грабував” Ощадбанк у товаристві дурнів

Оператор "Нового каналу" Аліса БАНКОВСЬКА, яка знімала інсценування пограбування одного з відділень Ощадбанку, продовжує давати свідчення в Шевченківському райуправлінні ГУМВС України в м. Києві.

Про це УНІАН повідомила керівник Департаменту зв`язків з громадськістю "Нового каналу" Ольга БАЛАБАН.

За її даними, шеф-редактор «Репортера» Володимир ПАВЛЮК, випусковий редактор Олег ВЕЛИЧКО вже дали свідчення і залишили райвідділ. Крім того, співробітниками міліції було опитано водія "Нового каналу" (він управляв мікроавтобусом, на якому знімальна група і члени «Товариства дурнів» прибули до відділення Ощадбанку). Зараз мікроавтобус вилучено співробітниками правоохоронних органів як речовий доказ, відзначила О.БАЛАБАН.

Вона нагадала, що у зв`язку з інсценуванням нападу Шевченківським РУГУМВС України в м.Києві порушено кримінальну справу за ст. 296 ч.2 («хуліганство»).

Разом з тим О.БАЛАБАН звертає увагу, що в ряді ЗМІ була опублікована неперевірена інформація про участь журналістів "Нового каналу" в інсценуванні пограбування. Журналістка "Нового каналу" навіть не заходила в приміщення банку, а оператор лише фіксувала події, що їх вчинили троє представників вищезгаданого «Товариства дурнів». Крім того, наголошує керівник Департаменту зв`язків з громадськістю телеканалу, при інсценуванні у них не було пластикових пістолетів, вони не були озброєні.

Як повідомлялося, 6 лютого о 12.10 в міліцію по спецлінії 02 надійшло повідомлення про збройний напад на одне з відділень Ощадбанку. Вже о 12.14 на місце прибула оперативна група на чолі з начальником Шевченківського райуправління.

Пізніше було з`ясовано, що напад інсценовано журналістами і вони не мали злого наміру.

Метою журналістського експерименту було перевірити готовність банків до справжнього пограбування і дії правоохоронців при отриманні подібних екстрених повідомлень. Учасники експерименту одягли маски і без зброї увійшли до відділення «Ощадбанку» на вулиці Вавілових (Сирець). Їхні дії фіксувала камера. О 19.00 в програмі «Репортер» вийшов відповідний сюжет.

Співробітники відділення банку не здогадувались про подібний "розіграш" і сприйняли ситуацію як реальне пограбування. Деяким із співробітників банку знадобилася медична допомога.

Сьогодні, 7 лютого, столична міліція порушила кримінальну справу у зв`язку з нападом на відділення Ощадбанку, яке інсценували журналісти "Нового каналу" для репортажу про незадовільну охорону банків.

Водночас в ЦГЗ відзначили, що якби на місці події «завдяки таким діям» щось сталося з людьми, відповідальність організаторів зросла б відповідно до іншої статті Кримінального кодексу.