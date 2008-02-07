Слідство у справі про загибель Кушнарьова призупинене

Слідство у кримінальній справі за фактом загибелі народного депутата України Євгена Кушнарьова призупинене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

За словами прокурора, слідство призупинене згідно з постановою Червонозаводського райсуду Харкова, який розглядає скаргу адвоката Дмитра ЗАВАЛЬНОГО (обвинувачуваного в убивстві Кушнарьова з необережності й у незаконному зберіганні зброї – УНІАН) на постанову про порушення кримінальної справи стосовно його підзахисного.

«На сьогоднішній день у зв’язку з подачею захисника обвинуваченого клопотання про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно його підзахисного за ст. 263 (Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю – УНІАН), слідчі дії по цій справі зупинені», - сказав В.СИНЧУК.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи розглянуте клопотання адвоката постраждалої сторони (сім’ї Кушнарьових) В’ячеслава СТОВБИ щодо проведення у справі додаткових слідчих дій, В.СИНЧУК зазначив, що розгляд цього клопотання буде можливим «тільки у разі, коли Червонозаводський місцевий суд закінчить розгляд клопотання адвоката обвинуваченого».

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні на полюванні поранення.