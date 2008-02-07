Спецназ придушив заворушення в психлікарні

Загін поліції особливого призначення цієї ночі придушив заворушення серед пацієнтів спецлікарні для засуджених психічних хворих, що розташована в селищі Маштаги поблизу Баку, передає "Новини-Азербайджан".

Як повідомив головний лікар першої республіканської психоневрологічної лікарні, на території якої розташована спецклініка, Гасан Расулов, вночі засуджені спробували влаштувати самосуд над одним з хворих. Коли працівники лікарні завадили їм це зробити, ув`язнені влаштували бунт.

Адміністрації лікарні довелося викликати для втихомирення хворих загін поліції особливого призначення. Були застосовані "особливі заходи", зокрема, буйні пацієнти були посаджені в окремі палати-камери. За словами головлікаря, поранених, загиблих і втікачів немає.

"Адміністрація лікарні не стала вдаватися до зміни режиму утриманя винних, оскільки це не в її компетенції", - сказав Расулов.

Закрита клініка для засуджених психічних хворих була створена в роки незалежності Азербайджану. У радянські роки засуджених до примусового лікування громадян Азербайджанської РСР відправляли у відповідні клініки на території РРФСР.