У Донецьку минулої ночі 7 мирних жителів дістали поранення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У міськраді зазначили, що за інформацією ДСНС України в Донецькій області, в ніч з 11 на 12 серпня в Донецьку постраждали 7 мирних жителів, які дістали осколкові та вогнепальні поранення, всіх потерпілих доставлено до лікувальних установ.

Читайте такожУ Донецьку ніч пройшла напружено, вибухи і залпи чули жителі всіх районів міста – міськрадаУ міськраді також повідомили, що на даний час у Донецьку зберігається напружена обстановка, внаслідок відключення 2 трансформаторних підстанцій об 11.40 було зупинено рух тролейбуса за маршрутом №17 і трамваїв за маршрутами №8 і №16. Енергетики ведуть відновлювальні роботи.