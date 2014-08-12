У Донецьку минулої ночі 7 мирних жителів дістали поранення
14:07, 12 серпня 2014Суспільство
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У Донецьку 7 мирних жителів минулої ночі дістали осколкові та вогнепальні поранення.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У міськраді зазначили, що за інформацією ДСНС України в Донецькій області, в ніч з 11 на 12 серпня в Донецьку постраждали 7 мирних жителів, які дістали осколкові та вогнепальні поранення, всіх потерпілих доставлено до лікувальних установ.
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