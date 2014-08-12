Завтра на півдні до +37, на заході до +18 градусів

Опади найбільш ймовірні у західних областях, у Житомирській та Вінницькій областях. На решті території пануватиме суха повітряна маса, лише вночі на сході пройдуть невеликі локальні дощі з грозами.

Про це пише opogode.

У західній частині очікуються грозові дощі, місцями можливий град та шквали. Температура повітря вночі +12+17 градусів, вдень +20+27, на північному заході +18+24 градуси.

У північних областях переважно без опадів, лише в Житомирській області місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +18+23, вдень +28+33, в Житомирській області місцями +23+27 градусів.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +19+24, вдень +30+35, місцями до +37 градусів.

На сході буде сухо, лише вночі в окремих районах можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі +19+25, вдень +30+36 градусів.

У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30+37 градусів.

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У Києві суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі +19+21, вдень +29+32 градуси.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.