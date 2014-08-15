Студенти з Донбасу зможуть відвідувати виші в інших регіонах як вільні слухачі - Квіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час брифінгу, говорячи про студентів, які тимчасово залишили територію Донбасу та перебувають у інших регіонах України.

“Ми не переводимо усіх організовано. Ми не даємо преференцій по переведенню студентам з Донбасу, так як, наприклад, ми даємо преференції уже згідно із законами, які прийняті, студентам і абітурієнтам з Криму”, - сказав міністр.

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Натомість, відзначив він, студентам повідомляють, що вони можуть переводитися до інших вишів в установленому порядку, як будь-хто в будь-який час.

В той же час, повідомив Квіт, сьогодні було ухвалено рішення про те, що дозволено буде, можливо терміном на перший семестр, абітурієнтам, які з родинами опинилися за межами Донбасу, влаштовуватись на навчання до тих вишів, які знаходяться в їхньому регіоні перебування.

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“Вони зможуть там вчитися. Фактично це буде статус, умовно кажучи, вільного слухача”, - сказав міністр і додав, що студенти одержать довідки про своє навчання там.

Відповідаючи на питання щодо того, про яку кількість студентів може йтися, Квіт зазначив, що офіційних звернень з проханням про переведення студентів, які самі не змогли перевестися, - є близько 2 тисяч.