Помер відомий дитячий письменник Всеволод Нестайко

Про це повідомила дружина письменника, інформує «Історична правда».

Народився в 1930 році в Бердичеві в родині бійця Української Галицької армії. В 1933-му батька репресували, мама з сином переїхали до Києва. У 1952 році Нестайко закінчив філологічний факультет КНУ ім. Шевченка.

Працював у редакціях журналів «Дніпро», «Барвінок», видавництві «Молодь». З 1956 по 1987 рік завідував редакцією у видавництві дитячої літератури «Веселка».

Найвідоміші твори Нестайка – трилогія «Тореадори з Васюківки», казки «У країні сонячних Зайчиків», «Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків», «Неймовірні пригоди у лісовій школі», повісті «Одиниця з обманом», «П’ятірка з хвостиком», «Загадка старого клоуна», «Чудеса в Гарбузянах», «Пригоди Грицька Половинки» та інші.

Твори Нестайка перекладено багатьма мовами світу, за ними знято кілька фільмів. Стрічка «Тореадори з Васюківки» отримала Гран-прі кінофестивалю в Мюнхені (1968 рік).

1979 року рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогію «Тореадори з Васюківки» внесено до Особливого почесного списку Г.Х. Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.