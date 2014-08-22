10-річний хлопчик пожертвував армії 1300 грн: Якщо не буде України, мені планшет не потрібний
10-річний львів'янин Тарас Кротько передав 1300 грн для допомоги українській армії. Хлопчик збирав гроші на планшет, але вирішив віддати їх на закупівлю бронежилетів.
Він приніс гроші на студію місцевої радіостанції, яка організувала кампанію збору коштів на допомогу бійцям АТО, передає Zaxid.net .
Хлопчик залишив записку, у якій пояснив, що 1300 грн йому подарували родичі на день народження, а він вирішив віддати їх на бронежилети для українських військових.
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«Ми трохи були розгублені, тому що він прийшов сюди із скарбничкою, де ці гроші тримав, і сказав, що планшет – це не головне і він може без нього обійтися, а солдат без бронежилета – загине. Якщо солдати будуть гинути, то не буде країни, а якщо не буде країни – України, яку він дуже любить – то йому ні планшета, нічого не треба. І сказав «Слава Україні», – розповів ведучий радіостанції «Львівська хвиля» Андрій Великий.