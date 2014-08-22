10-річний хлопчик пожертвував армії 1300 грн: Якщо не буде України, мені планшет не потрібний

Він приніс гроші на студію місцевої радіостанції, яка організувала кампанію збору коштів на допомогу бійцям АТО, передає Zaxid.net .

Хлопчик залишив записку, у якій пояснив, що 1300 грн йому подарували родичі на день народження, а він вирішив віддати їх на бронежилети для українських військових.

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«Ми трохи були розгублені, тому що він прийшов сюди із скарбничкою, де ці гроші тримав, і сказав, що планшет – це не головне і він може без нього обійтися, а солдат без бронежилета – загине. Якщо солдати будуть гинути, то не буде країни, а якщо не буде країни – України, яку він дуже любить – то йому ні планшета, нічого не треба. І сказав «Слава Україні», – розповів ведучий радіостанції «Львівська хвиля» Андрій Великий.