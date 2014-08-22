У центрі Києва затримали чоловіка з гранатою

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в столиці.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні близько 6-ї год. ранку до Шевченківського районного управління по спецлінії «102» надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою в руках.

Як з’ясувалося, поінформували в міліції, «зранку в кафе зайшов чоловік у збудженому та неадекватному стані. Він поводився агресивно і зухвало. Почав чіплятися до офіціантів, які, за словами, підозрюваного, відмовлялися його обслуговувати. Нібито він замовив собі гарячого борщу, а ті не виконали прохання».

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Після цього чоловік дістав гранату із вкрученим запалом і пригрозив всіх зірвати. «Доки зловмисника намагалися мирно вгамувати, обслуговуючий персонал закладу швидко викликав міліцію. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, вдалося відвернути біду», - йдеться в повідомленні.

Під час проведення огляду місця події було вилучено предмет круглої форми зеленого кольору з металевим корпусом, зовні схожий на гранату із розрядженим запалом. Крім того, всередині сумки підозрюваного знаходився предмет циліндричної форми, подібний до вибухового пристрою.

Всі ці предмети передані групі з експертного огляду, розрядження, транспортування та знищення вибухових пристроїв Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в місті Києві.

«Підривника» затримали і доставили до міліції. «Затриманий - 33-річний безробітний уродженець Рівненської області. З грудня минулого року він перебуває на Майдані Незалежності у складі сотні «Львівська брама». За його плечима вже є дві судимості», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського РУ відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.