На шахті Засядька під землею залишається 41 гірник - міськрада
00:49, 29 серпня 2014Суспільство
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Під землею у шахті імені Засядька у Донецьку досі залишалися гірники.
REUTERS
Про це повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
Поки що не всіх гірників вдалося врятувати - під землю залишається 41 людина, із них восьмеро перебувають у шахтовій клітці.
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Нині керівництво шахти і енергетики намагаються підʼєднати шахту до до енергопостачання і витягти шахтарів на поверхню.
Як повідомляв УНІАН, у четвер вранці внаслідок артилерійських обстрілів міста шахта була знеструмлена. Тоді під землею перебувало 300 шахтарів.
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