На шахті Засядька під землею залишається 41 гірник - міськрада

Про це повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Поки що не всіх гірників вдалося врятувати - під землю залишається 41 людина, із них восьмеро перебувають у шахтовій клітці.

Читайте такожНа шахті ім. Засядька з-під землі намагаються витягнути 300 гірників

Нині керівництво шахти і енергетики намагаються підʼєднати шахту до до енергопостачання і витягти шахтарів на поверхню.

Як повідомляв УНІАН, у четвер вранці внаслідок артилерійських обстрілів міста шахта була знеструмлена. Тоді під землею перебувало 300 шахтарів.