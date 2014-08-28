У Харкові активісти пікетують генконсульство РФ з вимогою припинити вторгнення в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, пікет проходить під стінами дипломатичної установи, що на вулиці Ольмінського, кількість його учасників збільшується.

Учасники заходу тримають національні прапори, плакати з написами: "Остановите безумца!", «Путин — убийца! Пошел вон из Украины», а також скандують: “Россия — террорист, кремлевскую власть — к ответу», «Смерть российским оккупантам», «Мать России плачь, Путин — палач!».

Люди співають національний гімн України та лайливі фанатські пісні про президента Росії Володимира Путіна.

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За словами одного із активістів Харківського Євромайдану Володимира Чистиліна, учасники пікету вимагають негайного припинення військового вторгнення Росії в Україну, а також невідкладної та рішучої реакції світової спільноти на ці події.

“Розпочалося вторгнення, про це сказав президент. Харків'яни не можуть стояти осторонь у цій ситуації. Сьогодні ми вирішили вийти, причому не змовляючись, до російського консульства щоб показати, що ми проти і вимагаємо припинити вторгнення. Ми також вимагаємо реакції світової спільноти”, - сказав Чистилін.

Вулиця Ольмінського перекрита для руху автомобілів.

Два кордони міліції вишукувались перед входом до приміщення дипломатичної установи.

Акція продовжується.